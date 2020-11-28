Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şişli'de hafriyat kamyonu otomobilin üzerine devrildi
[Fotoğraf: AA]
Şişli'de hafriyat kamyonunun otomobilin üzerine devrildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.
Fatih Y. idaresindeki toprak yüklü hafriyat kamyonu, yan yoldan TEM Okmeydanı bağlantı yoluna girdiği sırada virajı alamayarak Hasan S.Ş'nin kullandığı otomobilin üzerine devrildi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Can kaybı ve yaralananın olmadığı kazada, araçlarda hasar oluştu.
Etiketler: Trafik Kazası İstanbul
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