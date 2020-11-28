İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında yasa dışı bahis oynatan şebekeyi tespit etti. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geçen salı günü özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Yüklü miktarda para ele geçirildi

Adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 313 bin lira, 3 bin 400 dolar, 1960 euro nakit para ile 65 cep telefonu, 505 sim kart, 7 dizüstü bilgisayar ,1 ruhsatsız tabanca, 208 banka kartı ve para sayma makineleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 6 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer 6 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

