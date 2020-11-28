Kozanspor, deplasmanda Bergama Belediyespor’un konuğu oldu. Deplasmanda Bergama Belediyespor’a 2-0 mağlup olan Kozanspor takımı, İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağına bindi.

Uçakta bulunan bir yolcu ile Kozanspor futbol yöneticisi arasında çıkan sözlü tartışma büyüdü. Kozanspor Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sağlam, yaşanan olayla ilgili şunları anlattı:

"Uçakta alkollü olan bir yolcu Kozanspor yöneticimize ağır küfürler etmiş olup maskesini takıp susmasını istemiştir. Küfürlerin devam etmesi ve yöneticinin ayağa kalması üzerine Kozanspor’lu futbolcularımız araya girmek istemiştir. Tartışma karşı taraf tarafından büyütülerek ve küfürlere devam edilmesi üzerine arbedeye dönüşmüştür."

Olayı, bir yolcu cep telefonu ile kaydetti.