Haber Giriş: 28 Kasım 2020 Cumartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
42 ilde yürütülen PKK/KCK operasyonlarında 641 kişi gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı: PKK/KCK'ya yönelik Başsavcılıklarla koordineli olarak 27-28 Kasım'da 42 ilde yürütülen operasyonlarda 641 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik dün ve bugün başsavcılıklarla koordineli 42 ilde planlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 641 şahıs gözaltına alındı.
Aramalarda, çok sayıda silah, tabanca, tüfek ile bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi. Örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Etiketler: Son Dakika İçişleri Bakanlığı PKK/KCK Terörle Mücadele
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