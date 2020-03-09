Ailelerin de desteğiyle yürütülen ikna çalışmaları sonucu teröristler, bölücü örgüt PKK'dan kaçıp teslim olmaya devam ediyor.

Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan bir aile daha güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu evladına kavuştu. Dün teslim olan örgüt mensubu Haşim Açar, babasıyla tedavi gördüğü hastanede bir araya geldi.

[Haşim Açar, tedavisinin sürdüğü hastanede babasıyla bir araya geldi Fotoğraf: AA]

Şırnak ve Şanlıurfa Jandarma komutanlıklarının ikna çalışması sonucu dün teslim olan Haşim Açar, tedavisi için Şanlıurfa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Evladına kavuşan aile sayısı 13'e yükseldi

Dün Haşim Açar ve Tekoşin Açar'ın da güvenlik güçlerine teslim olmasıyla Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden, evladına kavuşanların sayısı 13'e yükseldi.