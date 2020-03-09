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Otomobil sulama kanalına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Bahattin Ateş yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçenin Nurdağı sınırından geçen sulama kanalına devrildi.
Kazada, otomobildeki Nurhan Ateş olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü ise 112 Acil Servis ekiplerince Türkoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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