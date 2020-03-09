Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı (İHA), henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan bakanlık, kazanın sebebinin henüz belli olmadığını belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.

Olayla ilgili kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldığı da belirtildi.