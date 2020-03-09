Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
MSB: Batman'dan eğitim ve test için havalanan İHA düştü
Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı düştü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman’dan eğitim ve test uçuşu için havalanan bir İnsansız Hava Aracı (İHA), henüz belirlenemeyen bir nedenle düştü.
Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan bakanlık, kazanın sebebinin henüz belli olmadığını belirterek herhangi bir can kaybı yaşanmadığını vurguladı.
Olayla ilgili kaza kırım ekibince gerekli inceleme başlatıldığı da belirtildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 15:20
Sıradaki Haber
Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 1 profesör tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz