Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 39 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 2 tüfek ve 23 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda 39 şüpheli gözaltına alınırken 219 gram uyuşturucu madde, 3 ruhsatsız tabanca, 41 mermi, 2 tüfek ve 23 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyon gözaltıSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 14:21
Sıradaki Haber
Sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz