Milli Saraylar İdaresi, dünyayı tehdit eden korona virüsü riskine karşı yaptığı dezenfektasyon işlemlerini yoğunlaştırdı.

Bu kapsamda, Topkapı, Dolmabahçe ve Beylerbeyi sarayları ve tarihi kasırlar ziyarete kapalı olduğu zamanlar dezenfekte ediliyor.

Mekanın özelliğine ve ziyaretçi yoğunluğuna göre 6, 3 ve 1 ay aralıklarla yapılan uygulamalar, yeniden yapıldı. Bu kapsamda Topkapı Sarayı’nın gişe, giriş, turnike alanları başta olmak üzere sergi salonları ve gezi güzergahı dezenfekte edildi. Dolmabahçe Sarayı’nda da ise dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

[Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli ürünler kullanılarak ölümcül virüse karşı tedbirler alınıyor Fotoğraf: İHA]

Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli ürünlerle dezenfekte ediliyor

Sağlık Bakanlığı'ndan tescilli ürünlerle dezenfekte edilen tarihi alanlar, koronavirüs riskine karşı toksikoloji ekotoksikoloji ve irritasyon testlerine tabi tutuluyor.

Solüsyonun, çocuklar, hamileler, yaşlılar ve evcil hayvanlar dahil diğer canlılar üzerinde zararı veya yan etkisi bulunmuyor. Çevre dostu ekolojik özelliğe sahip ürünün bugüne kadar yapılan testlerde tarihi yapı, eser veya obje üzerinde doku hasarı oluşturacak herhangi bir etkisi gözlenmedi.

[Ekipler, koronavirüse karşı Milli Saraylar'da dezenfekte işlemi gerçekleştiriyor Fotoğraf: İHA]

"İnsan sağlığına zararı yoktur"

Dolmabahçe Sarayı Dış Hizmetler Sorumlusu Metin Güllü, “2018 yılından bu güne kadar zararlı mikro organizmaların öldürülmesi için dezenfeksiyon önlemi alıyoruz. Şimdi korona virüsü çıkınca ilaçlarımızın da dozajını arttıraraktan ilaçlama yapmaktayız. Yapılan dezenfeksiyon işlemi ile oluşan mantarlar, mikro organizmalar ve her hangi kötü bir bakteriye karşı koruyucu bir ilaçtır. Hiçbir şekilde insan sağlığına zararı yoktur" dedi.