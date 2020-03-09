Karantina süresinin dolmasına sayılı saatler kaldı. İran'dan gelen 142 Türk vatandaşı için karar, son kez yapılacak test ile belli olacak. 10'u uçuş personeli 142 kişi 25 şubat'tan bu yana karantinada. Onlar için iki ayrı adreste karantina uygulandı. Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde karantina süresini geçirdiler.

Karantina altındakilere sağlık personeli gözetiminde 3 günde bir test uygulandı. İlk yapılan testlerde koronavirüs bulgusuna rastlanmadı.

Yerli kit ile son kez test yapılacak

Taburcu edilmeleri için son kez test yapılacak. 90 dakikada sonuç veren yerli kit ile yapılacak testin sonucu negatif çıkarsa, taburcu işlemi başlayacak.

Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart'ta taburcu edilmişti.