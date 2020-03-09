Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan C.Ö. isimli profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda, aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.