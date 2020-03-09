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Balıkesir Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 1 profesör tutuklandı
[Foto: AA]
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda 1 profesör tutuklandı, 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Balıkesir Üniversitesi'nde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan C.Ö. isimli profesör çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bir profesörün de tutuksuz yargılandığı olayda, aynı zamanda üniversitede görevli 19 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.
Etiketler: üniversite operasyon fetöSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 15:31
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