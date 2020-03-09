Haber Giriş: Kaynak: AA
5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji, akşam saatlerinden itibaren Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, Kayseri ve Sivas'ta kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağını belirterek vatandaşları uyardı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, Kırşehir, Nevşehir ve Yozgat'ta bugün saat 23.00'ten yarın 20.00'ye kadar güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın saatteki hızının 60-80 kilometreyi bulması öngörülüyor.
Kayseri ve Sivas'ta da bu akşam saat 22.00'den yarın 20.00'ye kadar kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmeleri, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Etiketler: rüzgar meteoroloji FırtınaSon Güncelleme: 9 Mart 2020 Pazartesi 15:25
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