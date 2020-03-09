İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi Sahtecilik Suçları Büro Amirliği ekipleri, piyasaya "sahte madeni euro" sürmek isteyen kalpazanlara yönelik çalışma başlattı.

İzmir, Manisa ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda G.B, Y.B, T.A, S.Y, A.D ve Y.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerden Y.B'nin iş yerinde yapılan aramada iki baskı makinesi kalıbı, 68 sahte madeni 2 euro, sahte euro yapımında kullanılan 19 bin 550 metal renkli pul (rondele) ve 770 iç halka, çeşitli boyutlarda göbek kısımları kesilmiş ve kesilmemiş 5 bin 250 gram renkli materyal, biri kuru sıkı 3 tabanca ve 14 mermi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Adresinde bulunamayan Z.İ'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.