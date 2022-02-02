Kaza, İstasyon Mahallesinde Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesinde meydana geldi.

Yüksek promil alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö, otomobiliyle ters yönde seyretmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, karşı istikametten gelen E.Ç. kontrolündeki otomobile çarptı.

İhbar üzerine olay yerine trafik polisi ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı testte 2 sürücünün de yüksek alkolü olduğu belirlendi. Sürücülerin ehliyetlerine 6 ay süreyle el konularak, idari para cezası uygulandı. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.