Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da vakalar arttı, 258 ev karantinada
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adıyaman'da artan koronavirüs vakaları üzerine 258 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar uygulamaya konuldu.
Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 258 ev karantinaya alındı.
Etiketler: Adıyaman Koronavirüs Karantina
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