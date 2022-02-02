Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 10:42Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'daki Çayboğazı Barajı 15 santim kalınlığında buz tuttu
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Yaylası'nda Çayboğazı Barajı buz tuttu. 22 yıl önce hizmete giren baraj ilk kez dondu. Alabalık üretim tesislerinde ise çalışmalar durdu.
Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.
Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.
[Fotoğraf: DHA]
22 yılda ilk kez dondu
Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu.
[Fotoğraf: DHA]
Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.
2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.
[Fotoğraf: DHA]
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