Gömbe Yaylası'ndaki Çayboğazı Barajı, soğuk havanın etkisiyle dondu.

Barajda 15 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

[Fotoğraf: DHA]

22 yılda ilk kez dondu

Geçen yıl Ağustos ayında kuruma tehlikesi nedeniyle kapakları kapatılan baraj göleti, hizmete girdiği 2000'den bu yana ilk kez dondu.

[Fotoğraf: DHA]

Barajdaki alabalık üretim tesislerinde çalışmalar ise durduruldu. Çalışanlar da küçük tekneyle buzu kırıp, balıkları yemledi.

2,25 kilometrekare alan üzerindeki Çayboğazı Barajı, 56 milyon metreküp su kapasitesine sahip. Baraj, Gömbe ve Elmalı ovalarında 13 bin 848 hektarlık alanın sulanmasına katkı sağlıyor.

[Fotoğraf: DHA]