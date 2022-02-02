Kar yağışı ve tipi bazı bölgelerde ulaşımda aksamalara neden oluyor.

5 ilde 384 yola ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bir süredir aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi dolayısıyla ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerinde tipinin etkili olduğu Erzurum'da, kırsaldaki 147 mahalle ve mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 546 kilometreyi bulan kapalı yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Iğdır'da 5, Ağrı'da 19, Erzincan'da 63 ve Tunceli’de 140 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Sivas

Sivas İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 250 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların açılması için 93 araç ve 136 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Yol açma çalışmasında hastalık, doğum ve ölüm gibi vakalar nedeniyle gelen ihbarlara öncelik veriliyor.

Adıyaman

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Çelikhan'da 3, Gerger'de 15, Gölbaşı'nda 2 ve Sincik ilçesinde de 9 yerleşim yerinin yolu kapandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan, kent genelinde çok sayıda araçla köy ve mezra yollarını açma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Van ve Muş'ta 20 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi dolayısıyla 16 yerleşim yerine ulaşıma sağlanamıyor.

Karla mücadele ekiplerinin kapalı yolları açmaya çalıştığı ilde, belediye görevlileri de cadde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor.

Uzun süredir kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolunda da çalışmalar devam ediyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, ilde 4 köy yolunun kapalı olduğunu söyledi.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ekipleri ara sokaklarda karları temizliyor.

Kastamonu ve Tokat'ta kar nedeniyle 31 köye ulaşım sağlanamıyor

Tokat İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, merkezde 2, ilçelerden Almus'ta 7, Reşadiye'de 10, Turhal, Erbaa ve Zile'de ise birer olmak üzere 22 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerinden alınan bilgiye göre de Azdavay'da 4, Küre'de 3, İnebolu ve Doğanyurt'ta da birer olmak üzere 9 köye ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Kapanan köy yollarının açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çaba sarf ediyor.

Elazığ

Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yoğun kar yağışının etkisiyle ilçelerden Baskil'de 3, Maden'de 3, Kovancılar'da 1, Palu'da 2, Sivrice'de 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Şırnak

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 4 gündür etkili olan kar, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Gökçe ve Yeşilöz köylerinin yolu kar nedeniyle kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye ulaştığı bölgede, kapanan yolların ulaşıma açılması için ekipler yoğun çalışma yürütüyor.

Batman

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentin kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 14 köy ve 25 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.