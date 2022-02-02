Baruthane Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın etrafında toprak kayması ve yolda yarım metre derinliği bulan derin çatlaklar oluşması üzerine bina sakinleri, yetkililere haber verdi.

AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın tahliye edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine binada oturan iki aile, eşyalarını çıkararak binayı boşalttı.