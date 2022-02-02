Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da toprak kayması nedeniyle bir bina boşaltıldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un İlkadım ilçesinde yanındaki alanda toprak kayması meydana gelen bina tahliye edildi.
Baruthane Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın etrafında toprak kayması ve yolda yarım metre derinliği bulan derin çatlaklar oluşması üzerine bina sakinleri, yetkililere haber verdi.
AFAD ekiplerinin yaptığı incelemede, binanın tahliye edilmesi kararı alındı. Bunun üzerine binada oturan iki aile, eşyalarını çıkararak binayı boşalttı.
Etiketler: Samsun
Sıradaki Haber
Hamsinin fiyatı 25 liraya düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz