Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyoğlu'nda değnekçilik yapan kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Beyoğlu'nda değnekçilik yaparak sürücülerden para alan bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, değnekçilik diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik denetimlerini artırdı.
Beyoğlu Miralay Şefikbey Sokak üzerine park etmek isteyen araç sürücülerinden otopark ücreti istediği tespit edilen Kenan S. isimli kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlı, ifadesi alınmak üzere Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'ne götürüldü.
Etiketler: Polis
Sıradaki Haber
Hafriyat kamyonu otomobile çarptı, yaya ölümden döndü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz