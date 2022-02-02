Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde tekstil işiyle uğraşan E.I., polise başvurarak işyerinin soyulduğu ihbarında bulundu.

Olay yerine giden polis ekipleri, çelik kasanın matkap kullanılarak açıldığını ve içinde bulunan 52 bin dolar, 155 bin Euro, ile 105 bin liranın çalındığını tespit etti.

Hırsızlar kameraya yakalandı

Olayla ilgili başlatılan soruşturmada hırsızların güvenlik kameralarınca görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde şüphelilerden birinin siyah bir sırt çantası taşıdığı görüldü. Polis bu görüntüleri değerlendirerek kısa sürede şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

İki kişi gözaltına alındı

Polis ekiplerince Fatih'te bir eve yapılan baskında olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Moldova uyruklu Ivan B. ile Ukrayna uyruklu Maksym N. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada 9 bin 100 dolar, 25 bin 200 euro, bir adet tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca evde kapı açmaya yarayan çok sayıda malzeme ile otomatik kepenk sistemlerini etkisiz hale getirdiği belirlenen sinyal kesici bir cihaz bulundu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Daha önce Türkiye'de 6 kez gözaltına alınan İvan B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maksym N. ise ev hapsi cezası aldı.