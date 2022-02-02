Doğu Anadolu Bölgesinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güneyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları; Van 5, Bitlis 0, Muş ve Hakkari’de 3 derece olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin altında seyreden düşük sıcaklıklara bağlı olarak sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması gerekiyor.

Meteoroloji uyardı:

"Bölgemizde yüksek kar örtüsüne bağlı olarak özellikle yüksek kesimlerde bulunan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Buna bağlı olarak önümüzdeki günlerde bölgemizde oluşabilecek çığ tehlikelerine karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir”