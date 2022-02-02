İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarını yakalamak amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, Gaziosmanpaşa ilçesinde 20 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 31 adrese yapılan baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, hastanede yapılan muayenelerinin ardından, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi.