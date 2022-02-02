Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozburun Mahallesi'nde E.M.A'nın apart otelinde özel düzenek kurarak yetiştirdiği uyuşturucuyu sattığı ve yer temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Otele düzenlenen operasyonda metanfetamin, 8 kök kenevir, kenevir tohumu, karışık kubar esrar, aydınlatma, ısıtma mekanizması, özel ışık sistemi, fişek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Apart otel sahibi E.M.D ve çalışan V.Ö. ile otelde bulunan C.E, A.E. ve S.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.M.D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.