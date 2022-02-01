Rize’den İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince kontrol noktasında durduruldu. N.B. isimli yolcunun durumundan şüphelenen ekipler, valizinde arama yaptı.

Yapılan aramada N.B.'nin valizinde 20 adet ruhsatsız el yapımı tabanca ile 20 adet şarjör ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.B., tutuklandı.