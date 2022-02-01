Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
İETT otobüsü atık toplama kamyonuna çarptı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İETT otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
Doğan Araslı Bulvarı'nda seyir halinde olan İETT otobüsü, R.K. idaresindeki ambalaj atığı toplama kamyonuna arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.
Her iki araçta hasara neden olan kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.
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