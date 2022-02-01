Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.

Bu kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.

Sahil güvenlik unsurları, bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.