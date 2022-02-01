Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isterken botları sürüklenen 18 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu lastik bot, Ayvalık açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Bu kişilerin yardım talebinde bulunması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Sahil güvenlik unsurları, bottaki 18 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Yunanistan
Son Haberler
- 22:32
- 22:07
- 22:25
- 22:04
- 22:06
Sıradaki Haber
Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz