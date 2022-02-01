Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 21:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Elazığ'da seyir halindeki minibüsün üzerine buz kütlesi düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Elazığ’da hava sıcaklıklarının artması ile çatıdan kopan buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.
Ön camı patlayan minibüste şoför ve bazı yolcular kısa süreli panik yaşadı.
O anlar kameralara yansıdı.
Etiketler: Buzlanma Elazığ Kar Yağışı
Son Haberler
- 22:32
- 22:07
- 22:25
- 22:04
- 22:06
Sıradaki Haber
Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz