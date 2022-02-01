Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 20:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde profil demir boru yüklü tır, midibüs ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada tır sürücüsü H.T. ile minibüste bulunan bir yolcu yaralandı.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Trafik Kazası
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