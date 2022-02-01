İznik Gölü'nün kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.

Yangında, sazlık alanın büyük bir bölümü zarar gördü.