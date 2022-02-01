Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 20:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da İznik Gölü kıyısında bulunan otluk alanda yangın çıktı. Yangında büyük bir alan zarar gördü.
İznik Gölü'nün kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü.
Yangında, sazlık alanın büyük bir bölümü zarar gördü.
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