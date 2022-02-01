Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 18:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Duvar kağıdı rulosuyla uyuşturucu sevkiyatı: 1 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'da şüphe üzerine durdurulan araçta duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş 11 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi. 1 kişi tutuklandı.
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ile mücadele kapsamında, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 4 parça duvar kağıdı rulosuna gizlenmiş şekilde 11 kilo 400 gram skunk ele geçirdi.
Polislerce gözaltına alınan araçtaki Şahin K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Erzurum Polis Uyuşturucu
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