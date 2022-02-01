Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 18:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Konvoyda ateş eden kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: DHA ]
İstanbul'da bir kişi konvoyda tabancayla ateş ettiği sırada bekçilere suçüstü yakalandı. O anlar konvoydaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen konvoya katılan E.A., araçtan tabancayla ateş etmeye başladı. Ateş eden kişi bekçilere suçüstü yakalandı.
Araçtan indirilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın kullandığı el konulan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi.
E.A.'nın ateş ettiği anlar ise konvoydaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Etiketler: Bireysel Silahlanma İstanbul
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