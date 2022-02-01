İstanbul'un Fatih ilçesinde düzenlenen konvoya katılan E.A., araçtan tabancayla ateş etmeye başladı. Ateş eden kişi bekçilere suçüstü yakalandı.

Araçtan indirilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın kullandığı el konulan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi.

E.A.'nın ateş ettiği anlar ise konvoydaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.