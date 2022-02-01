Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 20:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, bariyerlere çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve UMKE ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan Ahmet Özkan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Araçta sıkışan yaralı Muhammet Madenci ve Hakan Selçuk hastaneye kaldırıldı.
Otomobili kimin kullandığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi Antalya Trafik Trafik Kazası
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