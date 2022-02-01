Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 23:31Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta çığ riskine karşı 5 ev daha tahliye edildi
[Fotoğraf: İHA]
Kahramanmaraş'ta çığ felaketinin yaşandığı riskli bölge tamamen tahliye edildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi Ericek Mahallesindeki 10 evde ikamet eden 36 kişi dün gece çığ riskine karşı güvenli bölgelere tahliye edilmiş, bölgede gece boyunca AFAD ve kurtarma ekipleri nöbet tutmuştu.
Kar kalınlığının 3 metreyi geçtiği çığ bölgesinde, bugün de 5 evde yaşayan 13 kişi, hayvanlarıyla birlikte bölgeden tahliye edildi.
Çığ düşme ihtimaline yönelik alınan tedbirler kapsamında bölgeye girişler yasaklandı.
Etiketler: Kahramanmaraş Çığ AFAD
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