Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi Müdürler kırsalında gündüz saatlerinde meydana gelen çığ düşmesinin ardından bölgede kar yağışı ve tipi etkisini daha da artırdı.

Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı bölgeye AFAD, jandarma, belediye ekipleri ve çok sayıda iş makineleri sevk edildi.

Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede risk devam ettiği için 10 evde yaşayan 36 kişi ve hayvanlar tahliye edildi.