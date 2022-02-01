Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kahramanmaraş'ta çığ riski devam ediyor
[Fotoğraf: İHA]
Berit Dağı'ndan tekrar çığ düşme riskinin artması üzerine, bölgede yaşayan 10 ev tahliye edildi ve 36 kişi ekipler tarafından güvenli bölgelere yerleştirildi. Bölgede bekleyecek olan ekipler, hayvanları tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.
Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine bağlı Ericek Mahallesi Müdürler kırsalında gündüz saatlerinde meydana gelen çığ düşmesinin ardından bölgede kar yağışı ve tipi etkisini daha da artırdı.
Vatandaşların korku dolu anlar yaşadığı bölgeye AFAD, jandarma, belediye ekipleri ve çok sayıda iş makineleri sevk edildi.
Kar kalınlığının 2 metreyi geçtiği bölgede risk devam ettiği için 10 evde yaşayan 36 kişi ve hayvanlar tahliye edildi.
Etiketler: AFAD Çığ Kahramanmaraş Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Nikaragua'da hapsedilen siyasilerin yargılanmasına başlanacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz