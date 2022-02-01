Haber Giriş: 1 Şubat 2022 Salı 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava etkili oluyor
[Fotoğraf: AA]
Son günlerde kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da, soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu ve çeşmeler dondu.
Afyonkarahisar'da sis ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte etkili olan sis, kara yollarında görüş mesafesini 100 metreye kadar düşürdü.
Trafik ekipleri, sis ve buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Yağmur ve lodos bekleniyor
Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri ise cadde, sokak ve kaldırımlardaki kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sisin Afyonkarahisar'da öğleden sonra etkisini yitireceğini, akşam saatlerinde yağmur ve lodos beklendiğini bildirdi.
Etiketler: Afyonkarahisar Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji Yağış
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