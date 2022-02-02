Kar ve soğuk hayvanların yaşamını zorlaştırıyor, kuşlar da sıcak yer ve yem bulmakta sıkıntı çekiyor.

Onlar için emekli Recep Özen kolları sıvadı. Safranbolu'daki atölyesinde kuşlar için yuva yapmaya başladı.

"Yeter ki onlar üşümesin"

Yuvaları ağaçlara asarak kuşların soğuktan korunmasına yardımcı oluyor. Ayrıca, yuvalara her gün yem ve su da bırakıyor...

"Yuvaları tahtadan yaparsam biraz daha zamanımı alıyor, diğerleri biraz daha kolay. Dayanıklılık bakımından siyah renkte olanlar daha iyi. Çabuk bozulmasın diye yuvaların üzerine sac yapıyorum. Yuva yapmak 1-2 saatimi alıyor. Önemli değil. Yeter ki onlar üşümesin. Yuva yapmaya devam edeceğim."

2 yılda 29 yuva yapan Recep Özen, kuşların kendi yaptığı yuvalarda yaşamasından mutluluk duyuyor.

Haber: Bülent Diktepe