Çanakkale Savaşları kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın memleketi Balıkesir'in Havran ilçesinde eğitimlere katılan Kocaseyit Tiyatro Grubu, oyunlarını sahnelemeye başladı.

Belediye bünyesinde kurulan Kocaseyit Tiyatro Grubundaki ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine gruplar halinde sanat eğitimi veriliyor.

Yazar ve yönetmen Hüseyin Türe tarafından üçer aylık dönemlerde verilen eğitimlerde genç adaylar, diksiyon ve sahne duruşu eğitimine tabi tutuluyor.

17 öğrencinin katıldığı eğitimlerde ilk sahne deneyimini Havran Kültür Merkezi'nde 4 perdelik "Güler Misin Ağlar Mısın?" adlı oyunla yaşayan grup izleyenlerden büyük alkış topladı.

Seyit Onbaşı'nın hayatı tiyatroya uyarlanıyor

Öğrenciler, 18 Mart'ta ise Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yılı dolayısıyla Seyit Onbaşı'nın hayatını anlatan bir oyunla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Hüseyin Türe'nin yazıp yönetmenliğini üstlendiği "Önce Vatan" adlı oyun, Seyit Onbaşı'nın köyünden çıkıp Çanakkale Savaşları'na katılması ve cephede silah arkadaşlarıyla sergiledikleri kahramanlığı konu alıyor.

Eğitimlerin ardından oyuncu adaylarıyla oyun çalışmaları yaptıklarını bildiren Türe, "Şu anda onları güzel oyunlarla buluşturduk, izleyici ile buluştuk. Kendilerini tebrik ediyorum. Güzel oynadılar. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek" ifadesini kullandı.

Tiyatro sanatında ilerlemek istiyorlar

Grup üyelerinden üniversite öğrencisi Sertan Deniz ise çocukluğundan itibaren ilgi duymaya başladığı tiyatroculukta Türe sayesinde gelişme kaydettiğini, bunu daha ileriye götürmeye çalıştığını anlattı.

Üniversite öğrencisi Cihan Üstündağ da tiyatroya başladığından bu yana kendisini çok mutlu ve huzurlu hissettiğine değinerek "Kendimi tiyatroda daha çok geliştirebileceğimi inanıyorum. Burada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.