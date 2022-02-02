Dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde, hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü.

O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.