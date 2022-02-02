Haber Giriş: 2 Şubat 2022 Çarşamba 09:32Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hafriyat kamyonu otomobile çarptı, yaya ölümden döndü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sultangazi'de hafriyat kamyonu sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken yoldan geçen bir kişinin ölümden döndüğü anlar kameraya yansıdı.
Dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Mahmutbey yolu üzerinde, hafriyat kamyonu sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücü, park halindeki bir otomobile çarparak durabildi. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kişi kamyonun otomobile çarpmasıyla ölümden döndü.
O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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