Antalya’nın Alanya ilçesi Mahmutlar Mahallesi’nde 24 Ocak Pazartesi günü 39 yaşındaki D.A.’nın iş makinesine ait malzemeleri çalındı.

İş makinesinden 2 adet akü, 100 litre mazot ve iş makinelerinin tamirinde kullanılan anahtar takımının çalındığını anlayan D.A., durumu Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen JASAT ekipleri iş makinesini soyan 31 yaşındaki F.Y. ile 28 yaşındaki G.A. ve M.S.’yi, tespit etti.

JASAT ve Mahmutlar Kent Tipi Jandarma Karakol Komutanlığı’na bağlı devriyelerce yapılan takip sonucu G.A., F.Y. ve M.S. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Savcılığı’na sevk edilen şüpheliler gözaltına alındı.