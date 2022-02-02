İnkur Mahallesi Kabadayı Küme Evleri mevkiinde, yağmur ve kar yağışının ardından toprak zemininde kayma ve yarılmalara bağlı heyelan meydana geldi.

İlk olarak tarım arazilerinde çatlaklara neden olan heyelan, bölgedeki evlerde de hasara yol açtı.

Kabadayı Küme Evleri mevkiinde bir evin duvarları yıkılıp kolonları çökerken, bazı yapılarda ise çatlaklar oluştu.

[Fotoğraf: İHA]

Teknik ekiplerin incelemesinin ardından tespit edilen heyelan riski nedeniyle boşatılan toplam 14 evde kalan 36 kişi güvenli yerlere yerleştirildi.

Jandarma, belediye ve AFAD ekiplerinin bölgedeki teknik incelemeleri de sürüyor.

[Fotoğraf: İHA]

“Can kaybı ve yaralımız yok”

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından dün gece yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Ünye ilçemiz İnkur Mahallemizde meydana gelen heyelandan 14 ev etkilendi. Can kaybı ve yaralımız yok şükür. Burada yaşayan 36 vatandaşımızı jandarmamız refakatinde güvenli yerlere taşıdık. Devletimizin tüm imkanları ile yöre insanımızın yanındayız. Gereğini yapıyoruz."

[Fotoğraf: İHA]