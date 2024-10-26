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Türkiye
İHA 26.10.2024 13:09

Ters yönden ilerleyen özel ambulans, otomobile işte böyle çarptı

Bursa’da ters yönde ilerleyen ambulans, seyir halindeki otomobile çarptı. İçinde hasta olmadığı öğrenilen ambulansın sürücüsüne soruşturma açılırken, otomobil sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait ambulans sürücüsü, trafiğe takılmamak için ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada başka yönden gelen otomobili son anda fark eden ambulans sürücüsü araca çarparak durabildi.

Kaza anı kameralara da yansıdı

Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, içinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans sürücüsüne soruşturma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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