Ters yönden ilerleyen özel ambulans, otomobile işte böyle çarptı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait ambulans sürücüsü, trafiğe takılmamak için ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada başka yönden gelen otomobili son anda fark eden ambulans sürücüsü araca çarparak durabildi.

Kaza anı kameralara da yansıdı

Kaza anı bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken, içinde hasta olmadığı öğrenilen ambulans sürücüsüne soruşturma başlatıldı. Otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.