Açık 17.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 26.10.2024 12:12

Temizlik işçisi hesabına yanlışlıkla yatan 23 milyonu iade etti

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan temizlik işçisi Özkan Aydik, fatura ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabındaki 23 milyon lira tutarı görünce şaşırdı, bankaya giderek parayı iade eden Aydik, paranın sahibini arıyor.

Temizlik işçisi hesabına yanlışlıkla yatan 23 milyonu iade etti

Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi'nde yaşayan 42 yaşındaki temizlik işçisi Özkan Aydik, 23 Ekim sabahı doğal gaz faturasını ödemek için mobil bankacılık uygulamasına girdiğinde hesabına 23 milyon 16 bin 393 Türk Lirası'nın yatırıldığını gördü.

Olay karşısında şaşkınlığa uğrayan Aydik, durumu hemen bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Bu paranın nereden geldiğini öğrenmek isteyen Özkan Aydik, bilgi verilmemesi üzerine hemen banka şubesine gitti. Hesabındaki fazla paranın tamamını bankaya iade eden Aydik, yine paranın nereden geldiğini öğrenemedi.

Hesabına yanlışlıkla 23 milyon liranın üzerinde para yattı

Dürüst vatandaş, daha sonra Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verdi.

Aydik, haram para olduğu için miktarın tümünü iade ettiğini söyledi. Aydik, "Doğal gaz faturamı ödemek için mobil bankacılık uygulamama girdiğimde hesabımda 23 milyon liranın üzerinde bir paranın olduğunu gördüm. Şaşkınlıkla hemen bankanın müşteri hizmetlerini aradım ve bu paranın nereden geldiğini sordum. Cevap alamayınca da hemen bankanın yolunu tuttum ve durumu izah ettim. Birkaç telefon görüşmesi yaptılar ve daha sonra ben gelen paranın tamamını, haram para olduğu için bankaya iade ettim" diye konuştu.

Özkan Aydik, "Ben bankaya gidip parayı iade edene kadar kimseye bu olaydan bahsetmedim belki aklımı bulandırırlar diye. Nasıl bir vatandaş gişeden para ödüyorsa o şekilde iademi yaptım. Sonra da hiç kimse gelip bu para nereden geldi diye sormadı banka yetkililerinden. Şüpheye girdim ve durumu komşuma izah ettim. Yani bu para nereden geldi, ben parayı iade ettim ama para nereye gitti; onu öğrenmek istiyorum. Paranın geldiği ve gittiği yeri kural gereği söyleyemediklerini bildirdi bana banka yetkilileri. Tedirgin oldum ve buradan da şimdi polis merkezine gidip durumu bildireceğim" açıklamasında bulundu. 

ETİKETLER
Bankacılık Doğalgaz Polis
Sıradaki Haber
Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:07
Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı
15:00
Bahçeli: Türkler ile Kürtlerin birbirini sevmesi farzdır
15:06
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
14:50
Okullarda ilk derste "Dersimiz Cumhuriyete Doğru" videosu izletilecek
14:40
Gazze'deki hükümet: İsrail, Gazze'nin kuzeyinde 22 günde en az 820 kişiyi öldürdü
14:34
Sağlığı tehdit eden ürün sayısı 812'ye yükseldi
Denizli'nin üzüm diyarı Avşar'da antik miras yaşatılıyor
Denizli'nin üzüm diyarı Avşar'da antik miras yaşatılıyor
FOTO FOKUS
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
Camiye giren tilki cemaati gülümsetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ