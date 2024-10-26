Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2024 12:03

Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor

Sonbaharda rengarenk görüntüsüyle büyüleyen Batı Karadeniz'in en yüksek dağı Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor
[Fotograf: AA]

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı olan Ilgaz, ülkenin önde gelen kayak merkezlerinden biri.

Sonbaharda sarı, kahverengi, yeşil ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çeken Ilgaz, yüksek kesimlerindeki beyaz örtüyle iki mevsimi bir arada yaşatıyor.

Endemik bitki türleri ile birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan Ilgaz Dağı, yüksek kesimlerindeki kar yağışıyla birlikte oluşan eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini cezbediyor.

Farklı türlerdeki ağaçların rengarenk görüntüsüyle derelerinden akan şırıl şırıl suları ile Ilgaz, bölge insanını da cezbetmeye devam ediyor.

Sefa Topal, bölgedeki ormanlarda çalıştığını söyledi.

Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor

Ilgaz'ın güzellikleri arasında yaşamaya devam ettiklerini kaydeden Topal, "Ilgaz'ın Hacet zirvesinde kar var şu anda. Hemen altındaki Çatören mevkisinde sonbaharın eşsiz tonları ve güzellikleri devam ediyor. Doğanın beyazı, yeşili, sarısı bir arada." dedi.

Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor

Ilgaz'ın kendileri için eşsiz olduğunu vurgulayan Topal, "Ilgaz bizim için gerçekten eşsiz topraklar. Ekmeğini yediğimiz bir yer aynı zamanda. Yeşili, sarısı, kahverengisi ile şırıl şırıl akan dereleri ile Ilgaz gerçekten çok güzel. Herkesin Ilgaz'ı gelip görmesi gerekir." diye konuştu.

Ilgaz'da kış ve sonbahar aynı anda yaşanıyor

Arif Yazıcı ise Ilgaz'ın eteklerinde yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bostan köyünde yaşıyorum. Sonbahar gelince bizim buralar renkleniyor. Yeşilin, kırmızının, sarının tonları ortaya çıkıyor. Renklerle tam sonbaharın yaşanacağı bir yer burası. Sonbaharı görmek isteyenleri buraya davet ediyoruz. Burada aynı anda 3 mevsim yaşanabiliyor. Ilgaz'ın zirvesinde şu anda kar var. Orada kar, burada sonbahar yaşanıyor."

ETİKETLER
Kastamonu
Sıradaki Haber
Erzincan'da iki otomobil çarpıştı, 5 kişi hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:27
Terör örgütüne 'Gürz' darbesi: 55 gözaltı
13:25
Türkiye, İsrail'in İran'a saldırısını 'en güçlü şekilde' kınadı
13:21
Ürdün ordusu: Hiçbir askeri uçağın hava sahamızı geçmesine izin vermedik
13:18
Avustralya'da iki küçük uçağın çarpışması sonucu 3 kişi öldü
13:18
Marmarabirlik ürün alım fiyatlarını açıkladı
13:16
Gazze'deki Sivil Savunma: İsrail'in bombaladığı evlerden aldığımız çağrılara cevap veremiyoruz
"Apollon Kutsal Alanı"nda 1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
"Apollon Kutsal Alanı"nda 1903 yıl önceki depremin izlerine ulaşıldı
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ