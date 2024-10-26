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Türkiye
AA 26.10.2024 10:28

Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

Bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali" açıldı. Fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
[Fotograf: AA]

Batman Valiliği himayesinde Adalet Caddesi'nde düzenlenen fuar okunan dua ve kesilen kurdelenin ardından ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Açılışta bir konuşma yapan Vali Ekrem Canalp, her yıl kitap fuarına ilginin arttığını söyledi.

Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

Batman Kitap Fuarı'nın Türkiye’de açık alanda yapılan en büyük kitap fuarlarından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Batmanlıların fuara göstermiş olduğu ilgi, alaka öylesine büyük bir boyuta ulaştı ki; 470 bin nüfuslu kentte 465 bin kişi bu fuarı ziyaret etti. Nasıl ki geçen sene Batman Petrolspor sporda şampiyon oldu, Batmanlılar kültür, kitap söz konusu olduğu zaman, Batman'ı Türkiye'nin şampiyonu yaptılar. Ümit ediyorum ki ve Batmanlılardan rica ediyorum ki geçen sene kırmış oldukları rekoru bu sene bir kez daha geçsinler."

Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

Konuşmaların ardından Vali Canalp, fuar alanında yayınevleri tarafından kurulan stantları gezdi.

Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı

Edebiyat ve düşünce dünyasından birçok ünlü isimin konuk olarak katılacağı fuar, 3 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

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