Trafikte tartıştığı motosikletliyi ezmeye çalıştı; o anlar kamerada

Olay, İskenderun ilçesi Pınarbaşı Mahallesinde yaşandı. Hafif ticari araç sürücüsü, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki kişiyle tartıştı. Kavşakta motosikletten inen 2 kişi, araç sürücüsüyle tartışmaya devam etti. Sürücünün yoluna devam ettiğini düşünen gençler de motosiklete bindi.

"Geri manevra yaptı,tartıştığı motosiklet sürücüsünü ezmeye çalıştı"

O sırada geri manevra yapan sürücü, aracıyla 2 kişiyi ezmeye çalıştı. Gençlerin kaçarak ezilmekten kurtulduğu anlar kameraya yansırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Gençlerin ihbarı üzerine polis ekipleri sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.