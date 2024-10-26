Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2024 09:52

Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 48 yabancı uyruklu yakalandı.

Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmada 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Polis ekipleri ise kent merkezinde durdurduğu bir kamyonda 29 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

5 şüpheli gözaltına alındı

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı.

ETİKETLER
Düzensiz Göçmenler Kırklareli
Sıradaki Haber
Uşak'ta hafif ticari araç beton çit direğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası hükümlülerinin mal varlıkları müsadere edildi
11:57
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
11:43
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme rakamlarına odaklandı
11:40
Hamsi 20 ülkede alıcı buldu
11:38
Soykırımcı İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü
11:35
İşgalci İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını "hata" diye eleştirdi
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ