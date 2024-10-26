Kırklareli'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Jandarma ekipleri Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yaptığı çalışmada 19 yabancı uyrukluyu yakaladı.

Polis ekipleri ise kent merkezinde durdurduğu bir kamyonda 29 düzensiz göçmen olduğunu tespit etti.

5 şüpheli gözaltına alındı

Bu kişiler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı iddiasıyla da 5 şüpheli gözaltına alındı.