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Türkiye
AA 26.10.2024 10:26

Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı

Adana'da mezarlıkta anne ve iki kızını tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan tutuklandı.

Adana'da anne ve iki kızını öldüren zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Ekim'de merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda, intihar eden oğlu Muzaffer Erkuvan'ın ölümünden sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek (20) ile yanındaki ablası Gaye (22) ve annesi Şenay Gerçek'i (44) tabancayla vurduktan sonra kaçan Şemsettin Erkuvan'ın (47) ormanlık alanda saklandığı ihbarını aldı.

Yamaçtaki bir oyukta yakalandı

Zanlının Göztepe Mahallesi'ndeki ormanlık arazide saklandığını belirleyen ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin de desteğiyle bölgeye operasyon düzenledi.

Bölgede araştırma yapan ekipler, zanlı Şemsettin Erkuvan'ı yamaçtaki bir oyukta olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Şemsettin Erkuvan'ın saklanırken ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına yanına yiyecek ve yedek kıyafetler aldığı belirlendi.

"Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum"

Gözaltına alınan Erkuvan, emniyetteki ifadesinde, "Vurduğum 3 kadın oğlumun ölümünden sorumludur, Bu nedenle onlara kin güdüyordum. Olay günü motosikletle mezarlıktan geçerken denk geldim. Öfkeliydim, dayanamayıp vurdum. Sonrasında ormanlık alana gidip saklandım." dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Oğlumu öldürdüler." dedi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'nda 21 Ekim'de Güldane Gerçek, 24 Ağustos'ta intihar eden daha önce birlikte yaşadığı Muzaffer Erkuvan'ın kabrini ziyaret etmişti. Bu sırada Muzaffer Erkuvan'ın babası Şemsettin Erkuvan, intihardan sorumlu tuttuğu Güldane Gerçek ile yanındaki ablası Gaye ve annesi Şenay Gerçek'i tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

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