Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.10.2024 10:46

Kırklarelili çiftçi Cumhuriyet sevdasını tarlasına yansıttı

Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla toprağa iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Kırklarelili çiftçi Cumhuriyet sevdasını tarlasına yansıttı

Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesinde yaşayan Burak Tunçkol  Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla farklı bir kutlama yapmak istedi.

Tunçkol, tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdı.

Tunçkol, Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla büyük bir gurur ve mutluluk yaşadığını söyledi.

Kırklarelili çiftçi Cumhuriyet sevdasını tarlasına yansıttı

Türkiye topraklarının şehitlerin mücadelesiyle kazanıldığını vurgulayan Tunçkol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan minnet borcu dolayısıyla tarlasına "Cumhuriyet 101 yaşında" yazdığını kaydetti.

Kırklarelili çiftçi Cumhuriyet sevdasını tarlasına yansıttı

Cumhuriyet değerlerine en iyi şekilde sahip çıkacağını ifade eden Tunçkol, "Cumhuriyet 101 yaşında" yazısını yaklaşık 2,5 saatte yaptığını sözlerine ekledi.

ETİKETLER
Kırklareli 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
Sıradaki Haber
Batman Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:00
Adnan Oktar silahlı suç örgütü davası hükümlülerinin mal varlıkları müsadere edildi
11:57
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
11:43
Küresel piyasalar ABD'de açıklanacak büyüme rakamlarına odaklandı
11:40
Hamsi 20 ülkede alıcı buldu
11:38
Soykırımcı İsrail ordusunun Cibaliya'da bir evi bombalaması sonucu 3 kişi öldü
11:35
İşgalci İsrail'de ana muhalefet lideri İran saldırısının kapsamını "hata" diye eleştirdi
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
Bolu ziyaretçi sayısında çıtayı yükseltti
FOTO FOKUS
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
MSB, Somali Deniz Görev Grubu'nun Oruç Reis'e refakat görüntülerini paylaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ