Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 15:08Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ters şeride giren motosiklet yayaya çarptı
Düzce'de ters şeritten gelen motosikletli kurye, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Düzce Konuralp bölgesinde meydana geldi.
Necmi Hoşver Caddesi üzerinde ters istikamete giren bir pizza firmasına ait motosikletli kurye, Kafeler caddesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşı fark etmeyince, aniden çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza anı ise bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Düzce Trafik Kazası
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