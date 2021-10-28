Haber Giriş: 28 Ekim 2021 Perşembe 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da fırtına bekleniyor
[Fotoğraf: AA]
Marmara Denizi'nde yarın kısa süreli fırtına öngörülüyor.
Marmara Denizi’nde doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, yarın akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Marmara Bölgesi
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